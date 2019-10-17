СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-17T13:59:32+03:00

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Сегодня, 17 октября, в Тюмени пошел снег, а с утра были осадки в виде мелкого дождя. К слову, снег ожидается и завтра.

По прогнозам тюменского Гидрометцентра, уже завтра, 18 октября, в областном центре похолодает до нуля градусов. Ночью температура воздуха и вовсе опустится до минус двух градусов. В этот день ожидаются осадки в виде снега. Ветер – порядка девяти метров в секунду.

В Тюмени пошел снег.Фото: Вадим Бегун

Если на выходных солнце все же порадует местных жителей, то уже в понедельник оно скроется за густыми тучами. В этот день синоптики обещают тюменцам дождь со снегом и ветер порядка тринадцати метров в секунду. Во вторник пройдет дождь, а в среду вновь стоит ждать снега.

Дожди будут лить всю следующую неделю. Однако температура воздуха при этом поднимется. По предварительному прогнозу, уже в следующие выходные будет плюс девять.

ИСТОЧНИК KP.RU