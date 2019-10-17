Ехали домой с вахты: на тюменской трассе погибли водитель и все пассажиры иномарки

СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-17T13:33:03+03:00

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Сегодня, 17 октября, около 8.00 на автодороге в районе Талицы на автодороге Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП. На 195-м километре трассы где водитель «Рено Меган» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «ДАФ».

По информации пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области, все три человека, которые находились в легковом автомобиле, погибли на месте происшествия. В дорожном инциденте не пострадал лишь водитель большегруза. Позже выяснилось, что вахтовики ехали из областного центра домой, в Башкирию.

В ведомстве добавили, что обследование состояния улично-дорожной сети на месте аварии недостатков не выявило. В настоящее время на данном участке организовано реверсивное движение. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства, причины и личности погибших, сообщает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU