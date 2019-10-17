Инспекторы по труду запугивают тюменских предпринимателей проверками

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-17T13:09:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Некоторые инспекторы по труду используют свое служебное положение с коррупционными целями. Они вводят в заблуждение тюменские компании и предпринимателей, запугивая их внеплановой проверкой, которая проводится якобы с целью взимания высоких штрафов.

– Мошенники предлагают за определенную плату подготовить предприятие к проверке и гарантированно пройти ее, ссылаясь на то, что в этом случае затраты работодателя будут несопоставимо ниже. В свою очередь напоминаем, что даже внеплановая проверка проводится инспектором только при наличии служебного удостоверения и распоряжения на проверку, подписанного руководителем и заверенного печатью, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что инспекторам по закону запрещено оказывать любые платные услуги. Роструд призывает работодателей к бдительности и просит сообщать о всех таких случаях в территориальные управления ГИТ по месту регистрации или обращаться в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU