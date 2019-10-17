Дуэт нижегородских грабителей осудят в Тюмени за хищение 46 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-17T12:21:12+03:00

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Тюменская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Нижнего Новгорода. Они обвиняются в хищении имущества на сумму более 46 миллионов рублей.

– Обвиняемые за пять лет – с января 2014-го по январь 2019 года – совершили 28 квартирных краж в Тюмени, Екатеринбурге, Красноярске, Самаре и Уфе. В основном они похищали деньги и ювелирные украшения. В начале января этого года после очередной кражи злоумышленники покинули Тюмень, однако спустя месяц их задержали в Нижнем Новгороде. По решению суда обвиняемые заключены под стражу, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В квартирах нижегородцев была обнаружена часть похищенного имущества, ее возвратили потерпевшим. По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в Центральный районный суд Тюмени. Мужчины могут попасть в колонию на десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU