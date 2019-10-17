2019-10-17T10:11:41+03:00
Происшествия

Тюменца, забившего топором щенка на глазах детей, привлекли к исправительным работам

Мужчину судили по двум статьям: после убийства животного он побил соседа
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец, забивший топором щенка, предстал перед судом. Фото - pixabay.com.Тюменец, забивший топором щенка, предстал перед судом. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя райцентра Аромашево. Буйный мужчина не только убил щенка, но и напал на односельчанина. Таким образом, его судили за жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

– Как следует из материалов уголовного дела, днем 12 июля 2019 года мужчина в состоянии опьянения в ограде дома на глазах своих четверых малолетних детей нанес щенку три удара топором. После этого еще живого положил в полимерный пакет и выбросил в мусорный контейнер. От полученных ран животное скончалось. Окровавленного щенка увидела проходившая мимо контейнеров девочка и рассказала об этом матери, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что женщина, услышав ужасную новость от своей дочери, тут же сообщила в полицию, которая и нашла злодея. Также стало известно, что днем 23 августа этого года пьяный живодер избил односельчанина, у которого находился в гостях. Суд назначил подсудимому 1 год исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменец угрожал убийством сотруднице медицинской лаборатории
Надземный переход в Тюменской слободе построят до конца года
Потратил деньги на погашение кредитов: задержан мужчина, ограбивший тюменский банк
УСТЭК благоустроит тюменский двор за недобросовестного подрядчика
Тюменка, продавшая алкоголь подростку, осталась без отпуска в Грузии
Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»
Здравствуйте, я ваша тетя: мошенник «развел» тоболячку, представившись родственницей
У тюменских таксистов забрали три автомобиля за большие долги
Совет отцов приглашает тюменские семьи на спортплощадку в экопарке
Не уверены – проверьте: Райффайзенбанк предлагает малому бизнесу бесплатный месяц эквайринга на старте
Очередной наркопритон накрыли полицейские в Тюмени
Безработный тюменец ограбил дом пенсионерки: похищенное сдал за двести рублей
На улице Авторемонтной в Тюмени на три часа обесточат светофоры
Погода на 17 октября в Тюмени: мелкий дождь со снегом
В Тюменской области под урожай 2020 года посеяно озимых культур почти 11 гектаров
Все районы Тюменской области завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур
В Тюменской области стартует осенний этап школьных научных поединков
Александр Моор посетил в Татарстане «полигон для развития инноваций»