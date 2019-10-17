Тюменца, забившего топором щенка на глазах детей, привлекли к исправительным работам

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-17T10:11:41+03:00

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В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя райцентра Аромашево. Буйный мужчина не только убил щенка, но и напал на односельчанина. Таким образом, его судили за жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

– Как следует из материалов уголовного дела, днем 12 июля 2019 года мужчина в состоянии опьянения в ограде дома на глазах своих четверых малолетних детей нанес щенку три удара топором. После этого еще живого положил в полимерный пакет и выбросил в мусорный контейнер. От полученных ран животное скончалось. Окровавленного щенка увидела проходившая мимо контейнеров девочка и рассказала об этом матери, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что женщина, услышав ужасную новость от своей дочери, тут же сообщила в полицию, которая и нашла злодея. Также стало известно, что днем 23 августа этого года пьяный живодер избил односельчанина, у которого находился в гостях. Суд назначил подсудимому 1 год исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU