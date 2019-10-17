Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»

СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-17T09:22:37+03:00

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Банк УРАЛСИБ предлагает два новых сезонных срочных вклада «Прогноз отличный» и «Янтарь» для клиентов – физических лиц. С 16 октября 2019 года оба вклада можно открыть во всех отделениях Банка УРАЛСИБ, а вклад «Прогноз отличный» также доступен и в Интернет-банке и Мобильном банке.

Минимальная сумма по вкладу «Прогноз отличный» составляет 100 тыс. руб. или 1 500 долл. США. Сроки – 200, 400, 1100 дней.

Процентная ставка зависит от срока размещения средств и валюты вклада. В рублях на срок 200 дней действует ставка 6,1% годовых, 400 дней – 6,7%, 1100 дней – 7,5%. В долларах США на срок 200 дней действует ставка 1,2% годовых, 400 дней – 1,4%, 1100 дней – 1,8%.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока на отдельный счет. Досрочное востребование и автоматическое продление вклада производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых).

Вклад «Янтарь» можно открыть на срок 500 дней. Минимальная сумма – 3 млн руб. или 45 тыс. долл. США. Процентная ставка по вкладу «Янтарь» составляет 7% годовых в рублях и 1,7% – в долларах США.

В течение срока действия вклада «Янтарь» по желанию клиента возможна одна расходная операция в целях размещения средств в инвестиционные продукты, оформляемые Банком (на приобретение паев ПИФ, оформление полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни, индивидуального инвестиционного счета, или других инвестиционных продуктов, предлагаемых Банком УРАЛСИБ). При этом неснижаемый остаток вклада должен составить не менее 1 млн руб. или 15 тыс. долл.США. Иные расходные операции, а также пополнение вклада не предусмотрены.

Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока на отдельный счет. Досрочное востребование и продление вклада производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых).

Подробную информацию по срочным вкладам «Прогноз отличный» и «Янтарь» можно получить в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)