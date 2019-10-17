Тюменка, продавшая алкоголь подростку, осталась без отпуска в Грузии
К судебным приставам обратилась тюменка, которую не пустили на рейс в Грузию. Как оказалось, за ней числятся старые долги, о которых она знала, но не платила по ним.
– В рабочее время, будучи продавцом в продуктовом магазине, ей был назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Однако тогда женщина проигнорировала решение суда. И только приехав в Москву, где она должна была сесть в самолет до Тбилиси, должница пожалела о своей опрометчивости. Пограничная служба отказалось пропускать ее на посадку, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
Женщине пришлось вернуться в Тюмень и обратиться к судебному приставу за помощью в погашении долга. Оказалось, что есть возможность оплаты онлайн через Банк данных исполнительных производств. После поступления денежных средств на соответствующие реквизиты пристав отменил с женщины ограничения на выезд.
ИСТОЧНИК KP.RU