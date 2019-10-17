2019-10-17T08:58:46+03:00
Происшествия

Здравствуйте, я ваша тетя: мошенник «развел» тоболячку, представившись родственницей

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тоболячка повелась на уловки мошенника, который представился ее тетей.Тоболячка повелась на уловки мошенника, который представился ее тетей.Фото: Вадим Бегун
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В тобольскую полицию обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что она перевела деньги мошеннику, который представился ее родственницей.

– Заявительнице в социальной сети пришло сообщение от тети с просьбой занять 10 тысяч рублей. Не убедившись в достоверности информации, женщина перевела необходимую сумму денег. Дальше – больше. В ходе переписки мошенник под разными предлогами попросил девушку перевести еще 20 тысяч. Однако на этот раз она решила позвонить родственнице, которая, как оказалось, денег не просила, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили: позже выяснилось, что страницу родственницы в социальной сети кто-то взломал. По данному факту следователем возбуждено уголовное. В настоящее время стражи порядка занимаются поиском фигуранта и рекомендуют гражданам быть более бдительными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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