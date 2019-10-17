У тюменских таксистов забрали три автомобиля за большие долги

СЕГОДНЯ 08:35 2019-10-17T08:35:52+03:00

Для одного из водителей это было полной неожиданностью

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В Тюмени накануне, 16 октября, судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели очередной рейд, в рамках которого выявляли таксистов-должников. Мероприятие оказалось плодотворным: на штрафстоянку отправилось три автомобиля такси.

– Первый арест и эвакуация машины произведены за долги, которые для водителя стали неожиданностью. Как оказалось, мужчина купил «Дэу-Нексия», но документы на свое имя не оформил. Он не знал, что прежний владелец авто имеет 50-тысячный долг. Водитель без пререканий собрал свои вещи и оставил иномарку. Также эвакуировали такси «Киа Рио», пассажиру пришлось вызывать второй автомобиль, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что автомобиль является залоговым у банка, а владелец долгое время не платит по счетам, его долг составляет более 300 тысяч рублей. Всего в этот день было помещено на штрафстоянку три автомобиля должников. В большинстве своем граждане не оплачивают коммунальные платежи, штрафы ГИБДД и кредиты, а индивидуальные предприниматели – налоги.

ИСТОЧНИК KP.RU