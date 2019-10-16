СЕГОДНЯ 18:36 2019-10-16T18:36:32+03:00

В Тюменской области под урожай 2020 года посеяно озимых культур почти 11 гектаров Фото: pixabay.com

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В Тюменской области под планируемую площадь посева 2020 года семенной фонд засыпан в полном объёме. Об этом сообщил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов. По его словам, для проведения сортосмены и сортобновления заготовлен семенной материал. Основная обработка почвы проведена на площади 669,9 тысяч гектаров (92% от потребности). Под урожай 2020 года посеяно озимых культур 10,9 тысяч гектаров.

Также в зимовку 2019-2020 года для общественного животноводства заготовлено: сено 140,2 тыс. тонн (110 % от потребности); сенаж 752,3 тыс. тонн (105 % от потребности); силос 296,4 тыс. тонн (97% от потребности). Заготовка силоса продолжается.

По словам Владимира Чейметова, технические культуры на сегодняшний день убраны с площади 35,5 тыс. га (87% от плана, 40,9 тыс. га). Задержка произошла из-за того, что этим летом случился большой наплыв вредителей – это сдвинуло сроки вегетации растений. Тем не менее, даже при этом проценте уборки показатели достойные. Валовой сбор составил 41,6 тыс. тонн при урожайности 12 ц/га (в прошлом году – 53,8 тыс. тонн при урожайности 11,0 ц/га). Из 15 районов Тюменской области, которые возделывают рапс, обмолот хозяйства завершили 12 районов. Среди субъектов УФО по показателю урожайности область занимает второе место.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что обмолот зерновых и зернобобовых культур завершили все районы Тюменской области. С площади 659,5 тыс. га аграрии получили достойный урожай - 1616,7 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 24,5 центнеров с гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU