2019-10-16T18:36:32+03:00
Экономика

В Тюменской области под урожай 2020 года посеяно озимых культур почти 11 гектаров

Семенной урожай заготовлен, проведена обработка почвы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области под урожай 2020 года посеяно озимых культур почти 11 гектаровВ Тюменской области под урожай 2020 года посеяно озимых культур почти 11 гектаровФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменской области под планируемую площадь посева 2020 года семенной фонд засыпан в полном объёме. Об этом сообщил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов. По его словам, для проведения сортосмены и сортобновления заготовлен семенной материал. Основная обработка почвы проведена на площади 669,9 тысяч гектаров (92% от потребности). Под урожай 2020 года посеяно озимых культур 10,9 тысяч гектаров.

Также в зимовку 2019-2020 года для общественного животноводства заготовлено: сено 140,2 тыс. тонн (110 % от потребности); сенаж 752,3 тыс. тонн (105 % от потребности); силос 296,4 тыс. тонн (97% от потребности). Заготовка силоса продолжается.

По словам Владимира Чейметова, технические культуры на сегодняшний день убраны с площади 35,5 тыс. га (87% от плана, 40,9 тыс. га). Задержка произошла из-за того, что этим летом случился большой наплыв вредителей – это сдвинуло сроки вегетации растений. Тем не менее, даже при этом проценте уборки показатели достойные. Валовой сбор составил 41,6 тыс. тонн при урожайности 12 ц/га (в прошлом году – 53,8 тыс. тонн при урожайности 11,0 ц/га). Из 15 районов Тюменской области, которые возделывают рапс, обмолот хозяйства завершили 12 районов. Среди субъектов УФО по показателю урожайности область занимает второе место.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что обмолот зерновых и зернобобовых культур завершили все районы Тюменской области. С площади 659,5 тыс. га аграрии получили достойный урожай - 1616,7 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 24,5 центнеров с гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все районы Тюменской области завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур
В Тюменской области стартует осенний этап школьных научных поединков
Александр Моор посетил в Татарстане «полигон для развития инноваций»
Тюменская область поделилась опытом субсидирования МСП на стратегической сессии
Тюменская компания задолжала работникам более трех миллионов рублей
Представители четырёх тюменских предприятий провели 40 деловых встреч с международными партнёрами
Рецидивист обокрал снятого с поезда чебоксарца на тобольском вокзале
Доверчивая тоболячка лишилась накоплений после звонка мошенника
Власти Тюмени привлекут УСТЭК к ответственности за неубранный после ремонта двор
Александр Моор: Тюменской области есть чему поучиться у коллег из Татарстана
Брусок, металлическая труба и нож: в Тюмени раскрыли жестокое убийство 29-летней давности
Два тоболяка погибли в пожарах в этом году
Тюменка с ножом накинулась на мужа, который лег спать с ее подругой
Врачи тюменской больницы спасли пациента с опасной для жизни патологией
Многомиллионный ущерб нанесли преступники тюменской природе
Тюменская фирма скрывала свои счета, чтобы не выплачивать долги поставщикам
Губернатор Александр Моор осмотрел в Татарстане индустриальные парки
Социальных предпринимателей Тюмени приглашают на тренинг по новым технологиям
Молодая ишимка, сбившая пешехода в пьяном ДТП, села в тюрьму
«Необходимо научиться с этим жить»: тюменские депутаты обсудили вопросы помощи детям-инвалидам
Два цифровых маммографа установят в тюменских поликлиниках в октябре 2019
Врачи разыскивают мальчика, попавшего в под колеса иномарки в Тюмени
В Тобольске сдали проблемную многоэтажку, которую строили пять лет