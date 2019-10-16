Все районы Тюменской области завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур

СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-16T17:25:47+03:00

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Обмолот зерновых и зернобобовых культур завершили все районы Тюменской области. Об этом рассказал заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области. По его словам, с площади 659,5 тыс. га аграрии получили достойный урожай - 1616,7 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 24,5 центеров с гектара.

Наивысшую урожайность получили в Заводоуковском городском округе – 34 центнера с гектара, наивысший валовый сбор – в хозяйствах Ишимского района (228,2 тыс. тонн). На текущий момент тюменские хлеборобы занимают первое место среди субъектов Уральского федерального округа.

С площади 8,4 тысячи гектаров убран картофель – это 96% от плана (8,7 тысяч гектаров). Несмотря на неблагоприятную погоду, валовый сбор выше, чем в прошлом году. Это 254,8 тысяч тонн при урожайности 305 центнеров с гектара (в прошлом году – 251 тысяча тонн при урожайности 280 центнера с гектара). 13 районов из 19-ти, которые возделывают картофель, уборку хозяйства уже завершили. При этом урожайность картофеля на 25 центнеров выше уровня 2018 года.

На площади 1252 гектаров (88% от плана, 1424 гектара) убраны овощи открытого грунта. Из 8-ми районов Тюменской области, которые возделывают овощи, уборку хозяйства завершили 5 районов. Валовой сбор овощей открытого грунта составил 61,7 тысячи тонн при урожайности 493 центнера с гектара (в прошлом году – 59,8 тысячи тонн при урожайности 460 ц/га). Урожайность овощей открытого грунта на 33 центнера выше уровня 2018 года. Сейчас уборка овощей открытого грунта продолжается. По этому показателю тюменские овощеводы занимают первое место по территории Урала, Сибири и Дальнего Востока и третье место среди субъектов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU