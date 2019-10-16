2019-10-16T17:11:07+03:00
Общество

В Тюменской области стартует осенний этап школьных научных поединков

Мероприятие пройдёт в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области стартует осенний этап школьных научных поединковВ Тюменской области стартует осенний этап школьных научных поединков
Изменить размер текста:

В проектной лаборатории Центра робототехники и АСУ Тюменской области стартует осенний этап школьных научных поединков «Science Slam School Тюмень», в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Как сообщили в региональном информационно-образовательном центре, 30 школьников, которые показали себя на прошедших этапах, примут участие в очных тренингах. Опытные преподаватели расскажут ребятам, как отточить своё мастерство публичных выступлений.

Запланированы следующие занятия:

- 21 октября – «Подготовка нескучного доклада»;

- 23 октября – «Основы публичных выступлений»;

- 26 октября – «Искусство презентации».

По итогам тренингов шесть лучших ребят пройдут индивидуальную подготовку с личным наставником. Кроме того, они примут участие в финальном поединке, который пройдёт в рамках XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех-2019» 14 ноября 2019 года.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», что Science Slam School – это научная битва старшеклассников, где каждый соревнуется в лучшем и оригинальном докладе своего научного или исследовательского проекта.Образовательный проект направлен на выявление талантливой молодежи и наращивание кадрового потенциала в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области под урожай 2020 года посеяно озимых культур почти 11 гектаров
Все районы Тюменской области завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур
Александр Моор посетил в Татарстане «полигон для развития инноваций»
Тюменская область поделилась опытом субсидирования МСП на стратегической сессии
Тюменская компания задолжала работникам более трех миллионов рублей
Представители четырёх тюменских предприятий провели 40 деловых встреч с международными партнёрами
Рецидивист обокрал снятого с поезда чебоксарца на тобольском вокзале
Доверчивая тоболячка лишилась накоплений после звонка мошенника
Власти Тюмени привлекут УСТЭК к ответственности за неубранный после ремонта двор
Александр Моор: Тюменской области есть чему поучиться у коллег из Татарстана
Брусок, металлическая труба и нож: в Тюмени раскрыли жестокое убийство 29-летней давности
Два тоболяка погибли в пожарах в этом году
Тюменка с ножом накинулась на мужа, который лег спать с ее подругой
Врачи тюменской больницы спасли пациента с опасной для жизни патологией
Многомиллионный ущерб нанесли преступники тюменской природе
Тюменская фирма скрывала свои счета, чтобы не выплачивать долги поставщикам
Губернатор Александр Моор осмотрел в Татарстане индустриальные парки
Социальных предпринимателей Тюмени приглашают на тренинг по новым технологиям
Молодая ишимка, сбившая пешехода в пьяном ДТП, села в тюрьму
«Необходимо научиться с этим жить»: тюменские депутаты обсудили вопросы помощи детям-инвалидам
Два цифровых маммографа установят в тюменских поликлиниках в октябре 2019
Врачи разыскивают мальчика, попавшего в под колеса иномарки в Тюмени
В Тобольске сдали проблемную многоэтажку, которую строили пять лет