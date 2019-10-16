В Тюменской области стартует осенний этап школьных научных поединков

СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-16T17:11:07+03:00

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В проектной лаборатории Центра робототехники и АСУ Тюменской области стартует осенний этап школьных научных поединков «Science Slam School Тюмень», в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Как сообщили в региональном информационно-образовательном центре, 30 школьников, которые показали себя на прошедших этапах, примут участие в очных тренингах. Опытные преподаватели расскажут ребятам, как отточить своё мастерство публичных выступлений.

Запланированы следующие занятия:

- 21 октября – «Подготовка нескучного доклада»;

- 23 октября – «Основы публичных выступлений»;

- 26 октября – «Искусство презентации».

По итогам тренингов шесть лучших ребят пройдут индивидуальную подготовку с личным наставником. Кроме того, они примут участие в финальном поединке, который пройдёт в рамках XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех-2019» 14 ноября 2019 года.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», что Science Slam School – это научная битва старшеклассников, где каждый соревнуется в лучшем и оригинальном докладе своего научного или исследовательского проекта.Образовательный проект направлен на выявление талантливой молодежи и наращивание кадрового потенциала в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU