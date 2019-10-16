2019-10-16T16:30:53+03:00
Экономика

Александр Моор посетил в Татарстане «полигон для развития инноваций»

Речь идёт о самом молодом городе России – Иннополисе
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор посетил в Татарстане «полигон для развития инноваций»Александр Моор посетил в Татарстане «полигон для развития инноваций»Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Современный индустриальный парк в сфере химии и переработки полимеров, технополис «Химград» посетил губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках рабочей поездки в Республику Татарстан 16 октября.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, «Химград» создали в 2006 году на базе промышленной площадки завода «Тасма», сегодня здесь работает более 8 тысяч человек. Резидентами технополиса являются компании малого и среднего бизнеса, которые заняты в области малотоннажной химии, медицинских и нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффективности.

Кроме того, тюменская делегация посетила промышленную площадку «Зеленодольск», которая только готовится к приёму резидентов. Общая площадь участка составляет более 110 гектаров, вся инфраструктура для размещения объектов уже готова. Благодаря запуску индустриального парка появится более 2 тысяч рабочих мест.

Самый молодой город России – Иннополис – вызвал большой интерес со стороны тюменской делегации. Сегодня здесь проживает около 4 тысяч жителей, но рассчитан он на 150 тысяч человек. Здесь находится один из престижных вузов в IT-отрасли – университет Иннополис, в котором обучаются более 700 студентов, в т.ч. и тюменцы. Как отметил мэр города Руслан Шагалеев, сегодня Иннополис – полигон для развития инноваций.

Как отметил губернатор Александр Моор, Тюменской области будет полезен опыт Иннополиса в различных сферах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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