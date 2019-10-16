Представители четырёх тюменских предприятий провели 40 деловых встреч с международными партнёрами

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-16T15:49:25+03:00

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Предприятия: «НПП Союзгазтехнология», «Западно-Сибирская Группа Компаний», «Тюмень Прибор» и «Инновационные материалы» представили Тюменскую область на международной специализированной выставке «Технологии для нефтехимической отрасли». Мероприятие состоялось с 8 по 11 октября в Минске в рамках форума «Energy Expo-2019».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, компании получили возможность рассказать о своих достижениях и провести переговоры с международными партнёрами. Они не первый год представлены на российском рынке услуг и обладают большим опытом работы в нефтяной, газовой и энергетической сферах.

Во время поездки представители предприятий посетили международные конференции и посетили семинары по вопросам энергетической сферы, где узнали о новых подходах к обращению с отходами и продвижению энергоэффективности. По словам технического директора ООО «Тюмень Прибор» Марселя Валеева, семинар помог получить нужную информацию по организации сотрудничества с Беларусью.

Отметим, что на выставке тюменские предприниматели провели более 40 деловых встреч с международными партнёрами. Также в рамках программы прошли переговоры департамента недропользования и экологии Тюменской области с компанией «Белтопгаз» на тему развития торфяной и сапропелевой отрасли нашего региона.

Чтобы стимулировать и вовлечь тюменские предприятия в экспортную деятельность, Центр поддержки экспорта Тюменской области регулярно проводит мероприятия различной направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU