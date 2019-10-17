2019-10-17T08:13:49+03:00
Спорт

Совет отцов приглашает тюменские семьи на спортплощадку в экопарке

Регистрация для участия в мероприятии не потребуется
Вадим Бегун
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Тюменские семьи приглашают на турники.Тюменские семьи приглашают на турники.Фото: Вадим Бегун
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Совет отцов приглашает семьи провести время на спортивной площадке, которая находится в Затюменском экопарке. Гостей ждут подвижные игры.

«Совет Отцов при уполномоченном по правам ребенка Тюменской области 20 октября с 10.00 до 11.30 организует семейную спортивную площадку в Затюменском экопарке (у турников) под руководством представителей рабочей группы совета по физической культуре Кирилла Сергеева и Рамиля Саитова. Гостей ждет зарядка для детей и родителей, мастер-класс по основам закаливания, подвижные игры и другое», – такое сообщение разместила на страничке в социальной сети пресс-служба администрации города Тюмени.

По информации Совета, регистрация участников не требуется. Все, что нужно – одеться по погоде, а в процессе мероприятия зарядиться позитивной энергией вместе с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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