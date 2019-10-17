2019-10-17T06:20:56+03:00
Происшествия

Безработный тюменец ограбил дом пенсионерки: похищенное сдал за двести рублей

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец обокрал пенсионерку и купил выпивку. Фото - pixabay.com.Тюменец обокрал пенсионерку и купил выпивку. Фото - pixabay.com.
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В селе Новый Тап Юргинского района неизвестный пробрался в дом пожилой женщины и обчистил его. Похищенное он сбыл, заработав на этом двести рублей.

– Ранее 40-летний безработный мужчина помогал пенсионерке по хозяйству. Подозреваемый знал, что пожилой женщины некоторое время не будет дома. Дождавшись ночи, он пробрался на территорию домовладения, похитил из бани печную плиту и стиральную машину. Затем, выбив из двери замок, пробрался в дом, откуда вынес флягу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Похищенное злоумышленник сдал в пункт приема металла. На вырученные преступным путем двести рублей подозреваемый приобрел спиртное. По данному факту возбуждено уголовное дело, тюменцу грозит шесть лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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