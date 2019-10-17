Погода на 17 октября в Тюмени: мелкий дождь со снегом

СЕГОДНЯ 05:01 2019-10-17T05:01:06+03:00

В этот раз без зонта не обойтись

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Сегодня, 17 октября, облака в Тюмени будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять прежнее место. Утром ожидается мелкий дождь со снегом, который к полудню должен закончиться. Вся оставшаяся часть дня пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью составит 0, +1 градус, днем потеплеет до 2 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +3. Вечером столбик термометра опустится до нуля. В этот день ожидается северо-западный ветер, 2-4 метра в секунду. Вечером – полный штиль.

17 октября отмечается день памяти святого Иерофея, епископа Афинского. В народе говорили: «С Ерофея холода сильнее». С этого времени усиливаются холода. Люди заметили: чем раньше выпадет первый снег, тем позже утвердится в своих правах зима, а ранняя зима чаще всего наступает, если долго не было первого снега.

ИСТОЧНИК KP.RU