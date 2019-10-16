2019-10-16T15:35:45+03:00
Происшествия

Рецидивист обокрал снятого с поезда чебоксарца на тобольском вокзале

Мужчина уже дал признательные показания
Вадим Бегун
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Рецидивист обокрал снятого с поезда чебоксарца на тобольском вокзале. Фото - pixabay.com.Рецидивист обокрал снятого с поезда чебоксарца на тобольском вокзале. Фото - pixabay.com.
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Транспортные полицейские Тобольска раскрыли кражу, совершенную два года назад на территории городского вокзала. Обстоятельства сложились так, что рецидивист оказался в одном здании с буйным пассажиром поезда.

– Заявитель возвращался с вахты в город Чебоксары. На станции Тобольск его сняли с поезда за нарушение общественного порядка. В тот же день мужчина уехал на другом поезде, и уже в пути обнаружил пропажу своего мобильного телефона. На момент проверки заявления смартфона на вокзале не оказалось, – рассказала пресс-секретарь Тюменского линейного отдела МВД на транспорте Ольга Гультяева.

Лишь спустя два года сотрудники транспортной полиции задержали вора. Им оказался неоднократно судимый за кражи и в настоящее время отбывающий наказание житель Тобольска. В день преступления он приехал на электричке из Ялуторовска и до утреннего автобуса решил скоротать время на вокзале. Он-то как раз и приметил гаджет, который стоял на зарядке. Похищенный телефон мужчина подарил своей знакомой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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