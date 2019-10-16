Тюменская фирма скрывала свои счета, чтобы не выплачивать долги поставщикам

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-16T12:07:01+03:00

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В Тюмени окончено исполнительное производство по взысканию почти трех миллионов рублей. Такую сумму задолжало предприятие, занимающееся производством общестроительных работ, своим поставщикам.

По информации судебных приставов, всего от недобросовестной организации пострадало девять известных в областном центре предприятий: «Металлобаза «ЭНКИ», «Ангара», «Феррум», «Уральские трубопроводные системы» и другие. Они в соответствии с условиями договора поставки предоставили различные стройматериалы, однако с ними так и не рассчитались.

– Каждая организация своими силами пыталась добиться оплаты, но все их попытки заканчивались неудачей. Арбитражные суды встали на стороны взыскателей. При поступлении исполнительного листа у должника был обнаружен счет, с которого принудительно сняты более миллиона рублей, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что должник тут же закрыл счет, с которого «ушли» деньги и открыл новый. Однако пристав-исполнитель выявил и его, наложив арест на денежные средства и списав оставшуюся сумму в пользу взыскателей.

ИСТОЧНИК KP.RU