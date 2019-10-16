2019-10-16T10:51:54+03:00
Здоровье

Два цифровых маммографа установят в тюменских поликлиниках в октябре 2019

Цифровое оборудование появится в рамках национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Два цифровых маммографа установят в тюменских поликлиниках в октябре 2019Два цифровых маммографа установят в тюменских поликлиниках в октябре 2019
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Два цифровых маммографа установят в тюменских поликлиниках в октябре 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, цифровое оборудование последнего поколения улучшит качество снимков, уменьшит лучевую нагрузку на пациента при обследовании и позволит сохранять снимки в информационной системе.

В период с января по август 2019 года в кабинетах раннего выявления заболеваний медики городской поликлиники №3 осмотрели почти 18,5 тысяч женщин. Маммографическое обследование прошли 5,9 тысяч человек. Если говорить обо всей Тюменской области, то за 9 месяцев 2019 года проведено 47,3 тысячи маммографических исследований. Выявлено 168 злокачественных новообразований и 2 233 предраковых патологий.

Маммографические исследования у женщин – один из самых результативных методов онкологического скрининга по показателю выявляемости онкозаболеваний. Каждый год в Тюменской области более 600 женщин впервые узнают, что у них злокачественное новообразование молочных желез, из них 75% - на ранних стадиях. Увы, но многие пациентки обращаются за помощью к специалисту с запущенным заболеванием, поэтому рак молочной железы остаётся одной из наиболее частых причин смерти онкологических пациентов. Для улучшения статистики, в регионе внедряются различные системы раннего выявления заболеваний, в том числе предраковых.

Напомним, на профилактику, информирование и осмотры в Тюменской области проводятся различные акции. Ежеквартально в третью субботу месяца в тюменских поликлиниках проводятся такие акции, как «Жизнь без рака» и «Найди время для себя (только для женщин)».

ИСТОЧНИК KP.RU

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