«Необходимо научиться с этим жить»: тюменские депутаты обсудили вопросы помощи детям-инвалидам

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-16T10:58:07+03:00

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В Тюмени состоялось выездное заседание депутатов Тюменской областной Думы по помощи в развитии и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках выездного заседания депутаты социального комитета побывали в школе села Луговое Тюменского района, на базе которой успешно реализуются образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Там же состоялось и обсуждение этого вопроса совместно с представителями профильных департаментов областного правительства и органов местного самоуправления Тюменского района.

По словам депутата, регионального координатора партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Елены Кашкаровой, обозначенная тема сложная и многогранная. Законодатель считает, что необходимо не только межведомственное взаимодействие органов государственной власти, но и тесное сотрудничество с социально ориентированными НКО.

– Как правило, в таких организациях работают родители, которые сами столкнулись с этой бедой. Потом они стали искать информацию, объединяться, учиться, и у них многое получается. Они лучше других смогут помочь родителям, которые внезапно оказались в такой непростой ситуации. Необходимо научиться с этим жить и, главное, понимать, как помочь своему ребенку не только в рамках коррекционных и реабилитационных учреждений, но и дома. Для этого недостаточно помощи педагогов, дефектологов и логопедов. Должна быть организована постоянная систематическая работа и в школе и дома, – пояснила Елена Кашкарова.

В качестве примера подобной НКО законодатель назвала «Новые горизонты», объединившую родителей детей с аутизмом.

– В этом году они запустили бесплатные курсы для родителей на базе тюменского детского сада № 133. Там учат родителей всему необходимому. Помогать нужно многим, и без социально ориентированных НКО это было бы сделать очень трудно, – уточнила депутат.

Елена Кашкарова также рассказала, что в рамках партийного проекта «Крепкая семья» регулярно проходят онлайн-конференции для родителей, которые оказались в непростой ситуации.

Законодатели заинтересовались европейской программой наблюдения за детьми с детским церебральным параличом, аналогов которой в Российской Федерации нет. В Тюмени она стартовала в 2014 году на базе центра «Надежда».

Согласно информации областного правительства, с 2018 года отмечаются первые результаты реализации программы: риск вывиха тазобедренного сустава у детей с ортопедической патологией снизился с 43% до 8%. В Тюменской области проведена обучающая платформа для представителей субъектов Российской Федерации по внедрению этой программы.