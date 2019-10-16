Многомиллионный ущерб нанесли преступники тюменской природе

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-16T12:38:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области с начала года возбуждено 231 уголовное дело об экологических преступлениях. Ущерб, нанесенный природе региона, насчитывается десятками миллионов рублей.

За девять месяцев этого года в Тюменской области пойманы 169 так называемых черных лесорубов, 35 человек, промышлявших незаконной охотой, три уголовных дела были заведены за приобретение, хранение, перевозку или переработку незаконно заготовленной древесины, еще пять – за незаконную добычу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России.

Кроме того, шесть человек были «застуканы» за уничтожением лесных насаждений, девять - за незаконной добычей водных биологических ресурсов, еще четверо – за порчей земли и загрязнением вод.

– Причиненный экологии региона ущерб от действий преступников составил свыше 109 миллионов рублей. В суды направлено 90 уголовных дел, часть из них уже рассмотрена. Обеспечено возмещение ущерба на сумму более 9,6 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что к обвиняемым предъявлены иски о возмещении вреда на общую сумму свыше 42 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU