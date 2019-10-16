2019-10-16T10:29:45+03:00
Происшествия

Врачи разыскивают мальчика, попавшего в под колеса иномарки в Тюмени

У ребенка может быть серьезная травма
Вадим Бегун
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Врачи разыскивают маленького тюменца, угодившего под колеса иномарки. Фото - соцсети.Врачи разыскивают маленького тюменца, угодившего под колеса иномарки. Фото - соцсети.
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В Тюмени накануне, 15 октября, на улице Парфенова автомобиль «Шкода» сбил несовершеннолетнего. Его сначала отвезли в больницу, однако родственники, не дождавшись результатов диагностики, забрали пятилетнего сына из медицинского учреждения.

Как рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области, мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода и угодил под колеса иномарки. Проезжавшую мимо карету скорой помощи остановили очевидцы дорожно-транспортного происшествия. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в Областную клиническую больницу №2.

– Изначально у ребенка диагностировали ушибы, но, чтобы исключить более серьезные травмы, было проведено необходимое диагностическое исследование. К сожалению, не дождавшись результатов, без оформления документов, ребенка забрали родственники. Однако результаты исследований показали, что не исключается более тяжелая травма, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве добавили, что информация будет передана в поликлинику по месту жительства. Однако врачи просят родителей незамедлительно обратиться за медицинской помощью, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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