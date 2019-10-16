В Тобольске сдали проблемную многоэтажку, которую строили пять лет

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-16T10:06:16+03:00

В Тобольске спустя пять лет сдали многоэтажку. Фото - прокуратура ТО.

Прокуратура более трех лет контролировала ситуацию с домом

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В Тобольске введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом №173 по улице Семена Ремезова. Его строили пять лет.

По информации прокуратуры Тюменской области, возведение объекта было начато застройщиком ООО «Стройсервис-Инвест» в 2014 году. Первоначально ввод в эксплуатацию планировался в третьем квартале 2015 года. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и неоднократно переносил сроки завершения строительства.

– Арбитражный суд региона ввел процедуру банкротства в отношении подрядчика. С 2016 года строительство многоквартирного дома осуществляло ООО «ЗСЖБ №6 – Тобольск». Сложившаяся ситуация неоднократно рассматривалась на заседаниях ведомства. Директору компании и самому главе города Тобольска вносились представления об устранении нарушений закона, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В сентябре этого года руководство прокуратуры совместно с Главным управлением строительства региона выезжало на объект с целью контроля за ходом завершающих работ. Благодаря принятым усилиям, наконец, многоэтажка введена в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU