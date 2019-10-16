Молодая ишимка, сбившая пешехода в пьяном ДТП, села в тюрьму

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-16T11:16:10+03:00

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В Ишиме вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 26-летней местной жительницы. Женщина устроила пьяное ДТП, при этом прав у нее не было.

– Как следует из материалов уголовного дела, в марте этого года молодая женщина была оштрафована на 30 тысяч рублей и лишена водительских прав на полтора года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Между тем, уже через месяц нетрезвая ишимка села за руль ВАЗ-21104 и на улице Калинина сбила женщину-пешехода на обочине, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что тогда виновница аварии скрылась с места ДТП. Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью. Суд назначил подсудимой два года и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также на два с половиной года женщина лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU