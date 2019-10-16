2019-10-16T09:42:47+03:00
Происшествия

Тюменка нечаянно воткнула супругу нож в грудь после спора о поездке к свекрови

По факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменка нечаянно воткнула мужу в грудь столовый прибор. Фото - pixabay.com.Тюменка нечаянно воткнула мужу в грудь столовый прибор. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени задержана местная жительница, которая нанесла своему мужу удар ножом в грудь. Правда, сделала она это ненамеренно.

– В день происшествия женщина готовила ужин. В это время на кухню зашел ее муж, который сообщил, что в выходные они поедут в гости к его матери. Услышав новость, тюменка возмутилась и отказалась, после чего вернулась к готовке. Между супругами возник словесный конфликт, в результате которого мужчина толкнул возлюбленную. Женщина, потеряв равновесие, по неосторожности нанесла ножевое ранение в грудную клетку любимому, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Доставленная в отдел полиции 26-летняя безработная жительница областного центра признала свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело. За неосторожное пользование столовым прибором тюменка может попасть в тюрьму на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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