2019-10-16T09:19:27+03:00
Общество

Семья с восемью детьми из Армизона переедет в новый дом в конце года

Их мечта – большой дом с участком земли – начинает сбываться
Вадим Бегун
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Семья с восемью детьми из Армизона переедет в новый дом. Фото - ТРО "Единой России".Семья с восемью детьми из Армизона переедет в новый дом. Фото - ТРО "Единой России".
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Семья Дащенко с восемью детьми уже в конце года переедет из Арзамаса в новый дом. Собственное жилье будет гораздо больше того, что они сейчас снимают.

В семье Евгения и Татьяны Дащенко – восемь детей. Правда, пять из них – это племянники главы семейства, которые по стечению жизненных обстоятельств оказались под его опекой.

– Мы сразу знали, что не ограничимся одним ребенком, я и сам из многодетной семьи, у родителей нас было четверо. С Татьяной поженились в 2007 году, первой на свет появилась Дарья, сейчас она пятиклассница. Через пять лет родилась еще одна дочь – Вика, а еще через два года сын Александр. А в 2017-ом наша семья стала в два раза больше, – рассказывает многодетный отец.

Тогда жизнь семьи полностью изменилась: им пришлось искать просторное жилье взамен дома площадью в 44 квадратных метра. Сейчас Дащенко живут в доме, который арендуют.

– Наша мечта – большой дом с участком земли. Хочу завести корову, я и доить умею. Неплохо бы, чтобы были козы, свиньи, и огород нам тоже нужен, – делится Евгений. Глава семейства, как и остальные, с нетерпением ждет переезда в свой большой дом. Его строят в рамках регионального проекта «Единой России» «Дом для молодой многодетной сельской семьи». Член фракции Дмитрий Горицкий полностью профинансировал строительство жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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