Тюменских предпринимателей приглашают принять участие в масштабном реалити-шоу

СЕГОДНЯ 20:37 2019-10-15T20:37:41+03:00

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Стартовал сбор заявок на участие в самом масштабном стартап-шоу о предпринимателях, в котором могут принять участие и тюменские бизнесмены. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, программа запущена в рамках популяризации предпринимательства и реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках проекта организаторы (Минэкономразвития РФ и «Мой бизнес») и эксперты расскажут, как с нуля реализовать бизнес-проект и выберут самого перспективного участника. Десятка отобранных жюри бизнесменов в течение месяца будут развивать свой проект под присмотром наставников. За это время они пройдут путь от бизнес-идеи до привлечения инвестиций.

Предпринимателей ждут различные испытания. К примеру, они посетят лучшие инновационные российские компании, где переймут опыт и выполнят различные тематические задания. По результатам каждого испытания один из участников будут покидать бизнес-соревнование.

Главный приз конкурса – 5 миллионов рублей на развитие своего дела. Его получит самый сильный бизнесмен, которого выберет жюри (влиятельные предприниматели и инвесторы.

- Участие в шоу - это отличный шанс для начинающих и действующих предпринимателей. Они смогут не только рассказать всей стране о своей идее, реализовать ее и получить приз, но и на личном примере пошагово показать другим, как из плана рождается серьёзный бизнес, - отмечают организаторы.

Отбор участников проходит до 22 октября. Съёмки шоу, которое покажут в Интернете, состоятся с 26 октября по 30 ноября в Москве. Условия участия: перспективность бизнес-идеи, опыт в бизнесе от 1 года и гражданство РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU