Два проекта Тюменской области – в числе лидеров Всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 20:25 2019-10-15T20:25:16+03:00

Он проводится в рамках национального проекта «Образование» по заказу Министерства просвещения РФ

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Два проекта Тюменской области вошли в число лидеров Всероссийского конкурса лучших проектов региональных и муниципальных систем организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, конкурс проводится в рамках национального проекта «Образование» по заказу Министерства просвещения РФ.

Одна из целей конкурса – усовершенствовать и улучшить организацию питания детей. По итогам заочного тура в лидерах номинации «Лучшая практика организации питания в общеобразовательной организации» - Маслянская школа Сладковского района. Она представила проект «Мы за здоровое питание». Как отмечают авторы проекта, одним из аспектов сохранения здоровья является правильно организованное рациональное питание. В детском возрасте оно служит существенным оздоровительным фактором.

– Здоровье ребенка во многом определяется количеством и качеством пищи, режимом питания. Однако, учитывая тот факт, что 25 % (горячий завтрак) от суточного рациона ребенок получает в образовательной организации, а 75 % (при одноразовом горячем питании в школе) дома, важно не только накормить детей, но и воспитать культуру здорового рационального питания, - отмечают авторы.

Областная программа по совершенствованию школьного питания в Тюменской области на 2020-2022 годы – в лидерах номинации «Лучшая региональная практика комплексной модернизации системы организации питания в общеобразовательных организациях».

Авторы обоих проектов, которые прошли заочный отбор, готовятся к решающим очным испытаниям. Победителей определят 22 октября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU