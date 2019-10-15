СЕГОДНЯ 20:01 2019-10-15T20:01:14+03:00

Делегация Тюменской области во главе с губернатором находится с рабочим визитом в Татарстане Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

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Делегация Тюменской области во главе с губернатором региона Александром Моором находится с рабочим визитом в Республике Татарстан. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сегодня, 15 октября, делегация посетила несколько индустриальных парков и промышленных площадок.

В их числе: технопарк «Мастер» в городе Набережные Челны, крупнейший в Татарстане многофункциональный технологичный комплекс в области сельского хозяйства, агропромышленный парк «Казань» и особую экономическую зону промышленного-производственного типа «Алабуга». В числе её резидентов – известные международные бренды: Ford, Rockwool, Armstrong, Air Liquide, Preiss-Daimler, RRDonnelley, Saint-Gobain и другие.

Коллеги из Татарстана поделятся с тюменцами опытом создания общественных пространств и благоустройстве городской инфраструктуры. Первый день визита завершился осмотром набережной озера Кабан и Старотатарской слободы.

Стоит отметить, что уже завтра Александр Моор встретится с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

ИСТОЧНИК KP.RU