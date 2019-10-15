В Тюменской области создан страховой фонд семян лесных растений

СЕГОДНЯ 19:39 2019-10-15T19:39:17+03:00

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Департамент лесного комплекса Тюменской области с 2019 по 2024 годы реализует региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология». Тюменским специалистам за пять лет нужно восстановить баланс выбытия и воспроизводства лесов, а для этого необходимо увеличить площадь лесовосстановления. То есть вырастить лес там, где его вырубили, или где он сгорел.

Для достижения 100% показателя к 2024 году необходимо каждый год увеличивать площади лесовосстановления в среднем на 540 гектаров. В первый год реализации проекта лесовосстановление увеличено на 600 гектаров. В 2020 году оно будет увеличено также на 600 гектаров, в 2021-м – на 200 гектаров, в 2022-2023 годах – по 300 гектаров, а в 2024-м году – на 700 гектаров.

Раз растёт лесовосстановление – значит, растёт потребность в лесосеменном материале. Каждый год в регионе заготавливают более 1,5 тонн лесосеменного сырья. С ноября по февраль в каждом лесничестве идёт сбор шишки и заготовки партий семян лесных растений. Из них выращивают сеянцы, которые потом высаживают на пустых участках. По оперативным данным, в этом году в лесных питомниках и теплицах выращено 16,1 млн единиц саженцев.

Чтобы лесовосстановление шло без перебоев, проектом «Сохранение лесов» предусмотрено создание страхового фонда семян лесных растений, который создан департаментом лесного комплекса Тюменской области. Фонд позволит не снижать темпы работ даже в неурожайные годы или при возникновении ЧС. Сначала на хранение было заложено 200 килограммов семян, но весной этого года фонд увеличен на 880 килограммов. Департамент планирует увеличить в этом году страховой фонд до 1280 килограммов семян хвойных пород первого класса качества. Объёма семян, которые находятся на хранении, уже достаточно для выполнения годового плана посевных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU