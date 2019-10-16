Тюменец заплатил 200 тысяч рублей за поездку «подшофе»
В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя областного центра. Его признали виновным пьяном вождении и оштрафовали на крупную сумму.
– Как следует из материалов уголовного дела, в августе этого года молодой человек приехал в село Конево Абатского района, откуда родом. 10 августа около двух часов ночи автомобиль под его управлением остановили сотрудники ДПС. Алкотестер показал, что концентрация этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха у водителя составила 1,22 миллиграмм, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Суд назначил подсудимому штраф в размере 200 тысяч рублей в доход государства. Парень лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два с половиной года.
ИСТОЧНИК KP.RU