В Ишиме начальница продуктового магазина не желала расплачиваться с продавщицей
К ишимским судебным приставам обратилась местная жительница. Женщина попросила взыскать более 24 тысяч рублей со своего работодателя.
– Как оказалось, женщина отработала в продуктовом магазине у индивидуального предпринимателя, но на протяжении двух месяцев ей не выплачивалась заработная плата. Таким образом, трудовой договор, заключенный между ней и работодателем, был нарушен. По решению суда предпринимательница должна была выплатить всю сумму долга, но она игнорировала закон, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
В ведомстве также сообщили, что после обращения судебный пристав-исполнитель обнаружила счет, который должница скрывала. Этот счет был незамедлительно арестован. С него принудительно сняли сумму, необходимую для выплаты долга по зарплате.
ИСТОЧНИК KP.RU