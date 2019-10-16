2019-10-16T07:00:56+03:00
Общество

В Ишиме начальница продуктового магазина не желала расплачиваться с продавщицей

В дело вмешались приставы
Вадим Бегун
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Ишимская бизнесвумен не платила подчиненной зарплату.Ишимская бизнесвумен не платила подчиненной зарплату.Фото: Ольга Крыльцова
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К ишимским судебным приставам обратилась местная жительница. Женщина попросила взыскать более 24 тысяч рублей со своего работодателя.

– Как оказалось, женщина отработала в продуктовом магазине у индивидуального предпринимателя, но на протяжении двух месяцев ей не выплачивалась заработная плата. Таким образом, трудовой договор, заключенный между ней и работодателем, был нарушен. По решению суда предпринимательница должна была выплатить всю сумму долга, но она игнорировала закон, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что после обращения судебный пристав-исполнитель обнаружила счет, который должница скрывала. Этот счет был незамедлительно арестован. С него принудительно сняли сумму, необходимую для выплаты долга по зарплате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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