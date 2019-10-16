2019-10-16T06:21:10+03:00
Происшествия

Тюменский пенсионер выдал все коды от карты мошеннику и лишился денег

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец сообщил коды от карты мошеннику и лишился накоплений. Фото - pixabay.com.Тюменец сообщил коды от карты мошеннику и лишился накоплений. Фото - pixabay.com.
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В ялуторовскую полицию обратился 70-летний пенсионер. Мужчина заявил, что попался на уловку мошенника и лишился накоплений.

– Две недели назад пожилой человек на одном из интернет-сайтов заказал запчасти для инструментов. Через некоторое время на странице одной из социальных сетей мужчине пришло сообщение от неизвестного, который представился менеджером фирмы, поставляющей запчасти. Пенсионеру, со слов сотрудника, необходимо было оплатить свой товар, чтобы получить его в самое ближайшее время, – сообщили подробности преступления в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ответном сообщении ялуторовчанин написал данные своей банковской карты, а затем указал и коды, которые поступили на его телефон при списании денежных средств. За четыре операции с карты пенсионера списалось более 27 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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