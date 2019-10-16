2019-10-16T05:40:57+03:00
Общество

На улице Ветеранов труда в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улице Ветеранов труда в Тюмени отключат светофоры на четыре часа.На улице Ветеранов труда в Тюмени отключат светофоры на четыре часа.Фото: Вадим Бегун
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 16 октября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 9.00 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Ветеранов Труда и Юганского проезда, а также на пересечении улиц Ветеранов Труда и Ватутина.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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