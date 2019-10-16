2019-10-16T05:01:02+03:00
Общество

Погода на 16 октября в Тюмени: дождь зарядит на целый день

В этот раз без зонта не обойтись
Вадим Бегун
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В Тюмени прохладно и дождливо.В Тюмени прохладно и дождливо.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 16 октября, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. С самого утра пойдет дождь. Днем он может ослабнуть, но не прекратится до самого вечера.

Температура воздуха ночью составит +1 градус, днем потеплеет до 4 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +5. Вечером столбик термометра опустится до отметки +2 градуса. В этот день ожидается западный ветер, переходящий в северо-западный, 1-4 метра в секунду.

В этот день почитается память святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. В народе день называли Денисы Позимские или Хлебник. Наши предки считали, что первый снег за сорок дней до зимы выпадает, и в прежние времена в этот день на самом деле нередко бывал первый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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