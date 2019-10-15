Тюменские детсадовцы смогут бесплатно посещать шахматные кружки

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-15T16:12:15+03:00

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В тюменских детсадах скоро откроются шахматные кружки. Малыши смогут посещать их совершенно бесплатно.

– Обучение детском саду № 58 началось еще в начале сентября, ребята ходят с удовольствием. Они все разные: скромные, энергичные, усидчивые и не очень. Поэтому приходится к каждому находить подход, чтобы заинтересовать и увлечь. Ребята постарше занимаются за шахматными столами. Сейчас мы как раз изучаем шахматную фигуру коня, пробуем различные комбинации, – рассказывает инструктор по спорту Александр Сутягин.

По информации Тюменского городского многопрофильного центра, сейчас занятия посещают несколько десятков девчонок и мальчишек. А в ближайшем будущем бесплатные секции откроются в детских садах № 60, 87, дошкольном отделении школы № 69, а также в школах № 15, 27, 69 и 81.

ИСТОЧНИК KP.RU