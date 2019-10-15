2019-10-15T15:50:00+03:00
Общество

УФАС: «У застройщиков Тюмени нет своей набережной!»

Местные строители нарушают закон о рекламе
Вадим Бегун
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Тюменские застройщики эксплуатируют набережную в рекламе жилья.Тюменские застройщики эксплуатируют набережную в рекламе жилья.Фото: Вадим Бегун
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Тюменские застройщики рекламируют построенные дома, незаконно указывая о наличии собственной набережной. УФАС считает, что так продвигать жилплощадь нельзя.

– Одним из популярных способов привлечения внимания потребителя к своей застройке – это указание в рекламе наличия набережной в возводящемся квартале. Там образом, строители продвигают жилплощадь за счет общедоступного городского объекта. Сюда же можно отнести информацию о планируемых школах, детских садах и поликлиниках, - сообщила замначальника отдела тюменского УФАС Наталья Шишова.

По ее словам, "никаких набережных, которые принадлежат застройщику, нет и не будет". Шишова говорит, что это укрепительное сооружение, которое принадлежит только городу. Разрешений по постройке каких-то укреплений никому в Тюмени не выдавалось.

Представители антимонопольного ведомства рассказали и о других типичных нарушениях застройщиков закона о рекламе. В топе такие нарушения, как отсутствие наименования застройщика, ссылки на место размещения проектной декларации и привлечение внимания к своей застройке при помощи рекламирования финансовых услуг с грубейшими нарушениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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