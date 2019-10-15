Много не трать: тюменец пошел в полицию, когда его любимая сняла с карточки все деньги

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-15T12:00:45+03:00

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Тюменец пожаловался в полицию после того, как его возлюбленная пропала вместе с карточкой. Мужчина познакомился с мошенницей в интернете.

– За время длительных отношений тюменка попросила у возлюбленного денежные средства на личные нужды. Мужчина передал банковскую карту женщине с условием, что она может потратить только около 30 тысяч рублей. Получив на руки карту, та сняла все деньги. Позже женщина перестала отвечать на звонки и сообщения, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве добавили, что сумма ущерба, нанесенного «облапошенному» местному жителю, составила 180 тысяч рублей. Вскоре 37-летней безработная жительница областного центра была задержана, она призналась в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU