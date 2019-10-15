2019-10-15T10:53:10+03:00
Общество

До конца года в Тюмени пройдут пять продовольственных ярмарок

Местные жители могут купить мед и картофель по ценам ниже рыночных
Вадим Бегун
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В Тюмени пройдут пять ярмарок. Фото - администрация Тюмени.В Тюмени пройдут пять ярмарок. Фото - администрация Тюмени.
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В Тюмени до конца года состоятся пять продовольственных ярмарок. Они проводятся традиционно после сбора урожая местными фермерами.

– На ярмарках будут представлены продовольственные товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств города и юга области. Это мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, мед и многое другое, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что ярмарки состоятся 19 октября, 9 и 23 ноября; а также 7 и 21 декабря. Их будут проводить на территории парковки, расположенной на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской, на улице Севастопольской, 12, на улице Мельникайте, 126, корпус 2, а также по адресу: проезд Солнечный, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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