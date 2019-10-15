До конца года в Тюмени пройдут пять продовольственных ярмарок
В Тюмени до конца года состоятся пять продовольственных ярмарок. Они проводятся традиционно после сбора урожая местными фермерами.
– На ярмарках будут представлены продовольственные товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств города и юга области. Это мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, мед и многое другое, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.
В ведомстве также сообщили, что ярмарки состоятся 19 октября, 9 и 23 ноября; а также 7 и 21 декабря. Их будут проводить на территории парковки, расположенной на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской, на улице Севастопольской, 12, на улице Мельникайте, 126, корпус 2, а также по адресу: проезд Солнечный, 11.
ИСТОЧНИК KP.RU