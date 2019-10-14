2019-10-14T20:27:00+03:00
Звезды

В Тюмени состоится юбилейный молодёжный военно-патриотический фестиваль «Димитриевская суббота»

В рамках него состоится молодёжный конкурс патриотической песни
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюмени состоится юбилейный молодёжный военно-патриотический фестиваль «Димитриевская суббота»В Тюмени состоится юбилейный молодёжный военно-патриотический фестиваль «Димитриевская суббота»
Изменить размер текста:

В Тюмени в рамках XXV Международного молодёжного военно-патриотического фестиваля «Димитриевская суббота» с 31 октября по 2 ноября состоится молодёжный конкурс патриотической песни. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в нём могут принять участие музыкальные коллективы, вокалисты и авторы-исполнители в возрасте от 14 до 30 лет. Завершится конкурс гала-концертом, который пройдёт 2 ноября.

Номинации конкурса:

- исполнители песен 14-17 лет;

- исполнители песен 18-30 лет;

- вокально-инструментальные ансамбли 14-17 лет;

- вокально-инструментальные ансамбли 18-30 лет;

- авторы-исполнители;

- вокальные группы 14-17 лет;

- вокальные группы 18-30 лет.

Каждому претенденту необходимо пройти регистрацию в информационной системе «Молодёжь России» не позднее 20 октября и направить заявку на участие в адрес дирекции фестиваля до 25 октября по электронной почте: avanposttyumen@mail.ru. В теме письма нужно указаь: «Заявка. Димитриевская суббота». Подробности о фестивале «Димитриевская суббота» можно узнать в официальной группе во «ВКонтакте».

Стоит отметить, что для фестиваля 2019 год – особенный. В этом году он отметит 25 лет. Впервые фестиваль прошёл в 1995 году в Тобольске и был посвящён 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. За четверть века в нём приняли участие сотни молодых вокалистов и музыкальных коллективов из УФО и других городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области обсудят вопросы повышения качества жизни пожилых граждан
Тюменские родители получают свидетельства о рождении прямо в роддоме
Правительство Тюменской области поблагодарили за проведение конкурса «Песня не знает границ»
В Тюменской области открылось голосование за лучший проект на конкурсе «ИТ-Актив 2019»
В Тобольске благоустроят Аптекарский сад
В Тобольском районе появится новая школа
Ученики областной ФМШ получили гранты на развитие проектов
В Тюмени обсудили возможности обучения и трудоустройства инвалидов
Конкурс «Лидеры России» научит югорчан ставить и решать задачи
В школах Тюменской области доступен модуль «Учёт питания»
Участок улицы Ванцетти в Тюмени закроют для транспорта
Застрял в грязи: тюменец смог проехать на угнанном автомобиле два километра
Случился инсульт: пожилая тюменка упала лицом вниз в бане
Сбербанк реализовал возможность покупки квартиры в ЖК «Ария» с помощью банковской карты
Главврач тюменского «Медицинского города» станет его директором
В соцсетях поддержали идею Моора разработать курс против агрессии в школах
Тюменец «выбил» из больницы 300 тысяч рублей за неправильное сращение переломов
В Альфа-банке предрекли исчезновение понятия «место работы»
Тюменских подростков ждут на Rocket-форум