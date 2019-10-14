В Тюмени состоится юбилейный молодёжный военно-патриотический фестиваль «Димитриевская суббота»

СЕГОДНЯ 20:27 2019-10-14T20:27:00+03:00

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В Тюмени в рамках XXV Международного молодёжного военно-патриотического фестиваля «Димитриевская суббота» с 31 октября по 2 ноября состоится молодёжный конкурс патриотической песни. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в нём могут принять участие музыкальные коллективы, вокалисты и авторы-исполнители в возрасте от 14 до 30 лет. Завершится конкурс гала-концертом, который пройдёт 2 ноября.

Номинации конкурса:

- исполнители песен 14-17 лет;

- исполнители песен 18-30 лет;

- вокально-инструментальные ансамбли 14-17 лет;

- вокально-инструментальные ансамбли 18-30 лет;

- авторы-исполнители;

- вокальные группы 14-17 лет;

- вокальные группы 18-30 лет.

Каждому претенденту необходимо пройти регистрацию в информационной системе «Молодёжь России» не позднее 20 октября и направить заявку на участие в адрес дирекции фестиваля до 25 октября по электронной почте: avanposttyumen@mail.ru. В теме письма нужно указаь: «Заявка. Димитриевская суббота». Подробности о фестивале «Димитриевская суббота» можно узнать в официальной группе во «ВКонтакте».

Стоит отметить, что для фестиваля 2019 год – особенный. В этом году он отметит 25 лет. Впервые фестиваль прошёл в 1995 году в Тобольске и был посвящён 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. За четверть века в нём приняли участие сотни молодых вокалистов и музыкальных коллективов из УФО и других городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU