2019-10-14T20:13:07+03:00
Общество

В Тюменской области обсудят вопросы повышения качества жизни пожилых граждан

Международная научно-практическая конференция пройдёт в рамках нацпроекта «Демография»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области обсудят вопросы повышения качества жизни пожилых гражданВ Тюменской области обсудят вопросы повышения качества жизни пожилых гражданФото: pixabay.com
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Международная научно-практическая конференция по вопросам повышения качества жизни граждан пожилого возраста состоится 16 октября в рамках реализации федерального и регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, тема конференции: «Мультидисциплинарный подход как основополагающий принцип в целях поддержки и развития системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами».

В конференции примут участие представители региональных органов исполнительной власти в сфере соцобслуживания, российские и зарубежные учёные, руководители организаций соцобслуживания Тюменской области и УФО и многие другие.

Конференция нацелена на содействие формированию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в Тюменской области. В качестве спикера выступит клинический психолог ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина», член ассоциации профессиональных участников хосписной помощи из Москвы Анна Кан. Она расскажет, как организовать мультидисциплинарный подход в долговременном уходе.

Некоторые доклады конференции затронут вопрос профессиональной подготовки специалистов, которые осуществляют непосредственный уход за пенсионерами. Например, Кристоф Куше и Эдда Герман-Лихтенберг из Германии расскажут о перспективах международного сотрудничества экспертов Нижней Саксонии и Тюменской области в вопросах повышения профессиональных компетенций специалистов по уходу.

По оценкам организаторов, в мероприятии примут участие более 150 специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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