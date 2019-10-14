2019-10-14T19:49:14+03:00
Общество

Тюменские родители получают свидетельства о рождении прямо в роддоме

Такая услуга появилась в Тюменской области в июне 2019 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские родители получают свидетельства о рождении прямо в роддомеТюменские родители получают свидетельства о рождении прямо в роддомеФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Возможностью получить свидетельство о рождении ребёнка прямо в роддоме активно пользуются тюменские родители. Сначала услуга появилась в областном перинатальном центре, позже позитивный опыт переняли и другие родительные дома Тюменской области. Так, государственный документ теперь можно получить в тюменских роддомах №2 и №3, в тобольской Областной больнице №3 и в ишимской Областной больнице №4.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в этих медучреждениях с 10 июня по 9 октября зарегистрировано 1940 рождений. В Тюмени – 1860 рождений, в Ишиме – 48, Тобольске – 32. А ещё в роддомах зарегистрировано 15 браков, 152 – установлений отцовства.

По словам родителей, которые оформляют рождение детей прямо в родильных домах, такая услуга очень удобна. Это значительно экономит время родителей и позволяет больше времени посвятить малышу и приятным хлопотам.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», практика выдачи органами ЗАГС документов о государственной регистрации актов гражданского состояния организована по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

- В регионе активно развиваются сервисы по предоставлению государственных услуг. В идеале мы должны стремиться к тому, чтобы многие из госуслуг оказывались автоматически без инициативы со стороны получателя, - отметил глава региона.

Чтобы получить свидетельство о рождении в родильном доме, заявитель должен предоставить уполномоченному работнику органа ЗАГС медицинское свидетельство о рождении, оригинал паспорта. Для супругов – свидетельство о заключении брака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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