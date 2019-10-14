2019-10-14T18:44:33+03:00
Общество

В Тобольском районе появится новая школа

Совсем скоро строители приступят к работам
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольском районе появится новая школаВ Тобольском районе появится новая школа
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По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в регионе продолжается реализация программы по ликвидации школ в деревянном исполнении. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, в ближайшее время специалисты выйдут на строительную площадку школы в деревне Епанчина Тобольского района и приступят к работам. Контракт на строительство школы уже заключён.

Общая площадь здания составит более 200 квадратных метров. Здесь появятся два учебных класса, которые рассчитаны на обучение двенадцати учащихся с первого по четвёртый классы в одну смену. По словам Александра Моора, школа в Епанчина – вторая школа в регионе, строительство которой началось 2019 году.

- В рамках программы по ликвидации школ в деревянном исполнении в Тюмени уже идет строительство школы в Казарово. Всего будет построено более 30 школ в Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Тобольском, Ялуторовском, Уватском и Ярковском районах, - отметил глава региона.

В здании разместят учебные классы, методический кабинет, зал для гимнастики с раздевалками, буфет и рекреация. Здесь же устроят проезды, тротуары, места отдыха, установят малые архитектурные формы, волейбольную площадку, площадку для гимнастики и спортивного и игрового оборудования. Строительство планируется завершить в середине 2020 года.

Напомним, в рамках национального проекта «Демография» в регионе строятся новые детские сады. В 2019 году соглашениями с федеральным министерством предусмотрен ввод трех новых объектов, которые включают ясельные группы для предоставления мест детям от 1,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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