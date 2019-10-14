В Тюмени обсудили возможности обучения и трудоустройства инвалидов

СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-14T18:07:58+03:00

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Участники всероссийской научно-практической конференции «Профориентационные и профнавигационные технологии работы в системе инклюзивного профессионального образования», которая состоялась в Тюмени на прошлой неделе, обсудили немало вопросов. В их числе: профессиональное самоопределение ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями, непрерывное профессиональное образование, роль базовой профессиональной образовательной организации в региональной системе профессионального ориентирования и сопровождения молодых инвалидов.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, на мероприятие съехались участники из Москвы, Омска, Челябинска, Нижнего Тагила, Башкортостана, Ямала и из других уголков России. Все они заинтересованы в проблеме профессионального ставновления, самоопределения, профессиональной адаптации и трудоустройства обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Во время конференции гости посетили тюменские техникумы и колледжи, где студенты и педагоги дали мастер-классы и поделились опытом работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ. Например, в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства участники посетили лаборатории и мастерские и рассмотрели организацию учебно-производственных практик на базе предприятий-партнеров для дальнейшего трудоустройства лиц с инвалидностью.

Победители чемпионата «Абилимпикс» провели мастер-классы по приготовлению морковных капкейков и овершейков в Тюменском колледже производственных и социальных технологий. Там же обсудили возможности конкурсов профессионального мастерства. Завершилось мероприятие круглым столом в формате «свободный микрофон».

ИСТОЧНИК KP.RU