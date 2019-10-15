Исполнили рок-хит «Арии»: тюменская группа взяла Гран-при на конкурсе молодых исполнителей

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-15T07:00:42+03:00

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В Тюмени подвели итоги шестнадцатого конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ». Местная группа выиграла Гран-при.

Всего за победу в номинациях «солисты» и «ансамбли» боролись ребята из шести регионов страны. Музыкальный праздник длился более трех часов, на котором пели не только конкурсанты, но и члены жюри.

– В номинации «ансамбли» жюри присудило Гран-при арт-группе «Soldout» из Тюмени, ее участники исполнили песню рок-группы «Ария» «Беспечный ангел». Гран-при в номинации «солисты» получила Юлия Суворова из Екатеринбурга. Молодым исполнителям вручили специальные призы от губернаторов шести регионов. Так, приз главы Тюменской области за глубокое прочтение песни присудили Святославе Кокотовой из Свердловской области, – рассказывают организаторы мероприятия.

Директор регионального департамента культуры Елена Майер передала символ права проведения следующего музыкального состязания Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU