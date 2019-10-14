2019-10-14T08:45:43+03:00
Общество

На этой неделе в Тюмени пойдет снег

В городе резко похолодает
Вадим Бегун
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В Тюмени пойдет снег.В Тюмени пойдет снег.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени уже на этой неделе ожидается снег. Не обойдется и без дождей, так что убирать далеко свои зонты пока не надо.

Во вторник, 15 августа, в областной столице будет идти дождь. Не прекратится он и в последующие два дня. Температура неуклонно будет снижаться – от +9 до +4. В пятницу, 18 октября, температура воздуха опустится еще – до +1. К тому же, в этот день пойдет снег. Северо-западный ветер будет дуть 7 метров в секунду, его порывы достигнуть 13 метров в секунду.

В субботу осадков не ожидается, а вот в воскресенье вновь пойдет снег. Кстати, в эти дни подскочит давление. Если в начале недели она составляет 743 миллиметров ртутного столба, то к концу неделе дойдет до 765. Следующая неделя в Тюмени начнется с дождей со снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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