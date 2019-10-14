Женщина погибла под колесами автомобиля под Тюменью

СЕГОДНЯ 08:22 2019-10-14T08:22:45+03:00

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В Тюмени накануне, 13 октября, вечером на Старотобольском тракте у микрорайона Новоантипино произошло ДТП с участием пешехода. Женщина решила перебежать дорогу, но ее попытка закончилась трагедией.

– Авария произошла в сумерках. Автомобиль «Фольскваген Туарег» сбил 56-летнего пешехода. По предварительным данным, женщина перебегала дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте, – рассказали в пресс-службу управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Как пишет «МегаТюмень», жители Новоантипино уже несколько лет просят установить в их районе пешеходный переход. Дело в том, что при движении из города автобусная остановка находится напротив микрорайона, однако перейти дорогу по пешеходному переходу можно только в 200 метрах от этой остановки. Поэтому жители, рискуя своей жизнью, перебегают дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU