2019-10-13T08:25:19+03:00
Общество

Лётчик-наблюдатель Тюменской авиабазы преподаёт студентам основы аэродинамики

Ребята уже побывали на ялуторовском аэродроме
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Лётчик-наблюдатель Тюменской авиабазы преподаёт студентам основы аэродинамикиЛётчик-наблюдатель Тюменской авиабазы преподаёт студентам основы аэродинамикиФото: Татьяна Коркина
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Лётчик-наблюдатель Тюменской авиабазы Василий Абрамов начал преподавать основы аэродинамики студентам «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Лётчик-наблюдатель Тюменской авиабазы Василий Абрамов начал преподавать основы аэродинамики студентам «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Ребята уже побывали на ялуторовском аэродроме, где подробно изучили крыло АН-2, основы аэродинамики гидросамолёта и обсудили вопрос о приёмнике воздушного давления.

Василий Павлович – кандидат сельскохозяйственных наук. Одиннадцать лет назад он с успехом защитил кандидатскую диссертацию по теме «Анализ горимости лесов и оптимизация охраны их от пожаров в подзонах предлесостепных сосново-березовых лесов и северной лесостепи Тюменской области». Он активно ведёт авиационное патрулирование лесов и тушит пожары над районами Тюменской области. Его «полётный стаж» составляет более 3 тысяч часов на судах: Ан-2, Ск-12 «Орион», Як-18т, Ми-8, Ми-2.

Студентам понравилось изучать строение беспилотников, а сам Василий Павлович после занятий отправился на патрулирование тюменских лесов.

, где подробно изучили крыло АН-2, основы аэродинамики гидросамолёта и обсудили вопрос о приёмнике воздушного давления.

Василий Павлович – кандидат сельскохозяйственных наук. Одиннадцать лет назад он с успехом защитил кандидатскую диссертацию по теме «Анализ горимости лесов и оптимизация охраны их от пожаров в подзонах предлесостепных сосново-березовых лесов и северной лесостепи Тюменской области». Он активно ведёт авиационное патрулирование лесов и тушит пожары над районами Тюменской области. Его «полётный стаж» составляет более 3 тысяч часов на судах: Ан-2, Ск-12 «Орион», Як-18т, Ми-8, Ми-2.

Студентам понравилось изучать строение беспилотников, а сам Василий Павлович после занятий отправился на патрулирование тюменских лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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