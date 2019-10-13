Погода в Тюмени 13 октября: днём до +14 градусов

СЕГОДНЯ 05:28 2019-10-13T05:28:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сегодня, 13 октября, ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Ветер западный с переходом на южный 3-8 м/с. Температура воздуха -1… +4 C. Днём местами небольшой дождь. Ветер южный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура +9…+14… C.

По народному календарю 13 октября – День Михаила Соломенного, Святого русского Православной церкви. В этот день молодые девушки сжигали в печах свои соломенные постели. Они считали, что такой обряд сохранит их от недоброго глаза.

К соломе на Руси относились с уважением. Люди говорили, что она вбирает в себя солнечную и земную силу. А по соломе, которую вытряхивали из матраса, судили о здоровье его владельца.

ИСТОЧНИК KP.RU